Tchad : N’Djamena parmi les dernières grandes villes mondiales selon l’OEGCI 2025

Renforcement des infrastructures urbaines (routes, éclairage, transports publics) ;

Appui à l’entrepreneuriat et à l’économie locale ;

Valorisation du potentiel culturel et touristique ;

Modernisation de la gouvernance municipale.

Pour remonter dans le classement mondial, N’Djamena doit amorcer des réformes concrètes :Il s’agira également pour les autorités de renforcer la coopération régionale et internationale, et d’intégrer les dynamiques de développement durable dans la planification urbaine.Le rang de N’Djamena dans l’OEGCI 2025 est un signal d’alerte, mais pas une fatalité. Il rappelle l’urgence de repenser la ville comme un pôle de développement humain et économique. En investissant dans les bons leviers, la capitale tchadienne peut progressivement améliorer sa performance et son rayonnement régional.