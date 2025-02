Tchad - N'Djaména reçoit un don de 44 motos de la ville chinoise de Chongqing

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Chine et le Tchad, la ville de N'Djaména vient de recevoir un don précieux de la part de sa ville jumelle, Chongqing. Ce mercredi 12 février, Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, maire de N'Djaména, a réceptionné 44 motos offertes par la municipalité chinoise.





Ce don s'inscrit dans le cadre du partenariat qui unit les deux villes depuis 2019, année de la signature d'un mémorandum d'entente. Ce partenariat a été consolidé en 2021 par la signature d'une convention de jumelage, marquant ainsi le début d'une coopération fructueuse entre les deux villes.





Un soutien précieux pour les services municipaux





Ces nouvelles motos permettront de renforcer les capacités d'intervention des services municipaux de N'Djaména. Elles seront notamment utilisées pour la collecte des déchets, la maintenance des infrastructures et la surveillance de la ville. Ce don contribuera ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants de la capitale tchadienne.





Un partenariat gagnant-gagnant





Ce don de motos est un symbole de la solidarité et de la coopération entre la Chine et le Tchad. Il témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs liens et de travailler ensemble pour le développement de leurs peuples respectifs.





Ce partenariat entre N'Djaména et Chongqing est un exemple de coopération décentralisée qui permet de renforcer les échanges entre les villes et de mettre en œuvre des projets concrets au bénéfice des populations.







Ce don de motos marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat entre N'Djaména et Chongqing. Il est le fruit d'une coopération fructueuse qui devrait se renforcer dans les années à venir.