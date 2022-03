Tchad : "N’est-il pas temps d’arrêter cette folie ?", Moussa Faki

Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, est à Doha pour le pré-dialogue du Tchad avec les politico-militaires. Il s'est exprimé ce dimanche à l'ouverture des assises, appelant à un "sursaut rédempteur" en mettant de côté l'esprit de revanche.



"Il y a un temps pour tout. Un temps pour la paix , un temps pour la guerre. Celui qui se trompe de temps et qui s’obstine à faire la guerre en temps de paix, court droit au mur, droit à l’échec, droit pour tout dire à l’exact opposé des intérêts et attentes des populations dé son pays", a affirmé Moussa Faki.



"Le Tchad, cette grande nation, a trop souffert, trop subi les affres des divisions, des déchirures haineuses, des instrumentalisations sordides, des jeux funestes des intérêts misérables, des calculs égoïstes vains et vaniteux", a déploré le président de la commission.



Pour Moussa Faki, "l’histoire du Tchad jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d’accords non respectés, est bien connue dé tous. Soixante année de conflits armés, de destructions, d’occasions dé renaissance perdues, presque l’âge de notre État contemporain". Et d'ajouter : "n’est-il pas temps d’arrêter cette folie du nihilisme et de l’absurde absolu ?"



À ses yeux, le temps d’une authentique refondation et redemption est venu. Il faut donc "inventer d’autres voies pour construire les destins et dessiner les chemins du futur".



"Le vrai courage n’est pas celui de brandir son arme et tirer sur la tête ou dans la poitrine du voisin, mais que le vrai courage, celui des grands et non celui des lâches et pusillanimes, est précisément d’aimer, d’embrasser et de pardonner", a déclaré Moussa Faki.