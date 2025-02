Tchad - Naissance d'une nouvelle dynamique de jeunesse au Ouaddaï : L'AJDDS s'implante

Le bien-être collectif

Le samedi 15 février 2025, la section du Ouaddaï de l'Association des Jeunes Dynamiques pour le Développement et la Solidarité (AJDDS) a été officiellement installée à Abéché, dans la salle de réunion de la Mairie. La cérémonie a été présidée par le délégué en charge de la jeunesse et des sports du Ouaddaï.L'AJDDS s'engage à œuvrer pour :Le président provincial, Haroun Mahamat Ali Seid, a exprimé sa gratitude envers le président national pour la confiance accordée dans sa nomination à la tête de cette section.Annour Anadif Youssouf, le président national de l'association, a souligné l'importance de la mise en place de ce bureau provincial pour :En installant les membres du bureau provincial, Ousman Hamdan Azib, le Délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï, a remercié le président national pour cette initiative. Il a assuré le président de la disponibilité de l'administration locale pour accompagner l'organisation au niveau provincial.Il a également exhorté les membres du bureau à collaborer étroitement avec d'autres associations locales.Le nouveau bureau de l'AJDDS est composé de 13 membres et est dirigé par. Cette installation marque un pas significatif vers le développement et la solidarité au sein de la province du Ouaddaï.