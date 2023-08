TCHAD

Tchad : "Nan bba aou see ngaou dara", un DJ gâche une cérémonie de dot avec cette chanson

Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 8 Août 2023

En chantant "nan bba aou see ngaou dara", et "dujee de mbai i wa" Baby Kitos en collaboration avec Nestoly Shérif, Mélodji n'ont certainement pas deviné que leurs titres "Tout est vanité" et "nguess kede" feraient des désastres. Qu'à cela ne tienne, il y a des gens dont le malheur d'autrui réjouit. Ce sont ces gens (mieux les ex) qui ont exploité les chansons à leur compte.