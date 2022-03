Tchad : Nassour Abdraman, architecte de formation et créateur d'un réseau social africain

Son parcours scolaire commence à l'école primaire Espoir de N'Djamena. Il a a décroché ensuite son baccalauréat scientifique au collège Évangélique en 2013-2014 . En 2019, pendant le confinement, il a constaté l'utilisation importante des réseaux sociaux dans le monde et particulièrement en Afrique. Il a eu l'idée de créer le réseau social africain.



Nassour Abdraman a suivi des formations sur le développement web en ligne et en présentiel. Il a créé le réseau social GIMbatch. GIMbatch est un réseau social africain qui a pour objectif principal de mettre en contact partout au monde, les familles, les amis et les partenaires commerciaux.



Dans cette plateforme, on peut partager nos histoires, les photos, les vidéos et trouver des outils nécessaires pour faire grandir nos entreprises. Ce nouveau réseau social est un mélange entre Facebook et Twitter avec aussi des nouvelles fonctionnalités telles que : regarder des films gratuitement et écouter de la musique gratuitement.



"Cette plateforme sera un endroit de tranquillité, de paix et de développement pour notre cher continent africain", affirme Nassour Abdraman.



Le lien web et sur Play store :

https://plav.google.com/store/apps/details?id=com.wGiIMbatch 15277717

https://gimbatch.com/register