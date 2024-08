Tchad : Ndjamena Sud fait le bilan de ses actions sanitaires

Le comité directeur s'est tenu du 27 au 28 août 2024. La session a été inaugurée par Assane Ndila Mbaitel, représentant du maire du 6ème arrondissement de N'Djamena. L'atelier a rassemblé divers responsables de centres de santé, présidents de comités de santé et partenaires.



Le médecin chef du district sanitaire, Dr Fouzario Wodji Abdallah, a indiqué que la réunion vise à analyser les interventions réalisées dans les 27 centres de santé et les hôpitaux de l’Union et de Notre Dame des Apôtres durant le semestre écoulé.



L'objectif est également de proposer des solutions pour corriger les manquements constatés et relever les défis en matière de santé.



Assane Ndila Mbaitel a souligné que, grâce à l'engagement des autorités et au soutien des partenaires, des résultats satisfaisants ont été atteints pour améliorer la santé de la population.



Il a encouragé les cadres des structures sanitaires à développer des stratégies durables pour améliorer les indicateurs de santé du district.