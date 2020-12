Tchad : Ndjamena accueille un atelier sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène

Au cours de la présentations des objectifs de l'atelier et des formalités administratives, le représentant de l'Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) au Tchad, Dr Jean Endes Biao, a souligné que le but de cet atelier est de présenter les données, pour une validation, de requérir les besoins de renforcement d'intégration des secteurs WASH et des Maladies Tropicales Négligées (MTN) et d'identifier les domaines prioritaires pour la planification des actions nécessaires à la coordination des secteurs WASH et MTN.



Pour le directeur général Nadji Dakor du Bureau d'Expertise d'Eau-Assainissement de Développement et d’Ingénierie Sociale (BEEADIS), d'une manière spécifique, l'atelier vise à présenter les résultats sur l'analyse du paysage WASH et MTN au Tchad, présenter une large perspective nationale sur les programmes WASH et de changement de comportement, en rapport avec les soins et le contrôle des MTN, identifier et analyser les goulots d'étranglement pour une intégration des acteurs WASH (gouvernement, bailleurs de fonds du Tchad) et les acteurs MTN, dans la mise en place concrète sur le terrain, au niveau national et provincial, identifier les mécanismes de partage des données WASH et MTN, le système à mettre en place, les outils à utiliser et les renforcements des capacités nationales, valider la base de données et identifier les domaines prioritaires pour la planification concrète, dans la mise en œuvre des programmes intégrés WASH et MTN, etc.



Cet atelier organisé par le BEEADIS entre dans le cadre des objectifs définis dans 13 pays, s’agissant du programme de renforcement des éléments des systèmes de santé nationaux, nécessaires pour un contrôle et une élimination durable des maladies tropicales négligées. Le programme porte sur cinq maladies tropicales négligées : la filariose lymphatique, l'onchocercose, le trachome, la schistosomiase et les helminthes transmis par le sol. Les buts communs sont l'accès à la santé, à la prospérité, à l’équité et à la pérennité.