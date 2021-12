Tchad-Niger : les gouverneurs du Lac et de Diffa mutualisent leurs efforts

En séjour à Diffa pour la célébration du 63ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi a eu séance de travail avec son collègue de Diffa, Issa Lamine. La sécurité et les activités commerciales, entre les deux provinces, ont fait l'objet de la rencontre.



La forte délégation de la province du Lac, conduite par le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi, est venue échanger avec les autorités locales de Diffa, autour de deux points importants que sont la sécurité des personnes et de leurs biens, dans les deux provinces frontalières voisines, et les difficultés qu'éprouvent les opérateurs économiques, lors du transport des marchandises vers le Tchad.



Le gouverneur de la région de Diffa, Issa Lamine s'est tout d'abord félicité de la forte mobilisation de la délégation tchadienne, à la cérémonie du 63ème anniversaire, de la proclamation de la République du Niger, avant de relever les liens étroits qui lient les deux pays frères. Issa Lamine a loué le courage des opérateurs économiques qui malgré les difficultés de tous genres, ne baissent pas les bras.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a mis l’accent sur la vigilance et la mutualisation des efforts pour combattre l’ennemi commun qui est le terrorisme. Adoum Moustapha Brahimi n'a pas manqué de plaider en faveur des opérateurs économiques tchadiens.



En retour, le gouverneur de la région de Diffa, Issa lamine a promis s'investir personnellement pour solutionner les difficultés des opérateurs économiques tchadiens, ceci pour l'intérêt supérieur des, deux pays frères étroitement liés. Ilse sont engagés à mutualiser leurs efforts pour combattre efficacement le terrorisme.