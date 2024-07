Tchad - Niger : ouverture des discussions sur la convention d’importation du carburant

Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT), Hassan Adoum Younousmi, assisté par le directeur général des Douanes et des Droits Indirects, Ousman Brahim Djouma, ont pris part aux négociations sur la convention d’importation du carburant du Niger à destination du Tchad.



Le gouvernement nigérien a annoncé son intention de recourir au pipeline du Tchad pour l'exportation de son pétrole brut sur le marché international.



"Le Conseil des ministres a entendu une communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre sur l'utilisation du système de transport des hydrocarbures par le pipeline du Tchad", a rapporté un communiqué publié à l'issue d'un conseil des ministres tenu lundi et diffusé à la télévision publique.



Évoquant "des excellentes relations de bon voisinage et de fraternité " entre le Niger et le Tchad, la même source a ajouté qu'un comité a été mis en place pour réaliser les travaux devant conduire à l'acheminement du pétrole brut nigérien par le pipeline tchadien.



Depuis le mois d'avril dernier, le Niger a commencé à exporter son pétrole brut par le Bénin à travers un pipeline de plus de deux mille kilomètres reliant le site pétrolier d'Agadem et le port béninois de Sèmé-Kpodji. Mais le 6 juin courant, le Niger a arrêté l'envoi de son pétrole au Bénin, en guise de protestation contre l'arrestation, la veille par la police béninoise, de ses cinq représentants qui assistaient au chargement du pétrole brut sur un navire au port de Sèmé-Kpodji.



Avec Anadolu