Tchad : Noël avec les enfants de la rue, la Compagnie Hadre Dounia fait un geste

Dans la capitale tchadienne, nombreux sont ces enfants qui vivent et dorment dans la rue, pour diverses raisons, liées notamment à l’irresponsabilité de certains parents.



C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de la naissance de Jésus, qui est un moment d’allégresse et de partage pour tous les chrétiens, la compagnie Hadre Dounia du centre Koulsy Lamko a offert des habits et repas à ces enfants communément appelés les « enfants de rues ».



C’est un événement significatif et joyeux pour ces derniers, qui attendent de recevoir leurs cadeaux en ce temps de fête.



Pour le directeur de la compagnie théâtrale Hadre Dounia, « c'est depuis 8 ans que chaque 25 décembre, nous offrons à nos frères et sœurs sans domicile fixe, qui ne sont pas dans les orphelinats et les centres d'accueil, des habits et ce temps de communion autour du repas, pour témoigner notre solidarité tchadienne. Grâce à nos prestations annuelles que nous partageons avec nos frères et sœurs, ce moment est unique. C'est l'occasion de dire merci à tous nos partenaires et nos meilleurs vœux à tous », a-t-il déclaré.