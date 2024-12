Tchad : Nominations au Ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale

Voici les nominations effectuées :



DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur général : M. Bianpambe Patallet (en remplacement de M. Sakine Youssouf Botcho)

Directeur général adjoint : M. Dandjaye Daouna Jules (en remplacement de M. Hamid Abakar Souleymane)





DIRECTION DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES

Directeur : M. Ousman Tidjani Sougui (en remplacement de M. Singambaye Djekounda, appelé à d'autres fonctions)

Directeur adjoint : M. Mehdi Youssouf Arami (en remplacement de M. Mahamat Hemchi Dogui)





DIRECTION DE MAINTENANCE, DE L'INFORMATION ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

Directeur : M. Ali Al-Karar Adam (en remplacement de M. Saleh Brahim Itrabe)

Directeur adjoint : M. Youssouf Mahamat Fouzari (en remplacement de M. Nadjira Apollinaire)





DIRECTION DU RÉSEAU D'OBSERVATION ET DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Directeur : M. Idriss Abdallah Hassan (maintenu)

Directrice adjointe : Madame Taba Née Toko Bilah Djako (en remplacement de M. Ousman Tidjani Sougui, appelé à d'autres fonctions)





DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

Directeur : M. Mohamed Nour Ben Issa (en remplacement de Madame Amina Mahamat Yaya)

Directeur adjoint : M. Allafoza Chemi Kogrimi (en remplacement de M. Mahamat Tahir Adoum)





Ces nominations visent à renforcer l'équipe de l'ANAM et à assurer une gestion efficace des services météorologiques et climatiques au Tchad.