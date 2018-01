Tchad : "Nous devons nous serrer la ceinture, ce n'est plus l'économie pétrolière", ministre de la fonction publique

Nous avons aujourd'hui très bien discuté avec les différents syndicats. Nous sommes toujours dans le cadre du dialogue pour chercher une paix sociale durable. Le gouvernement a fait des propositions, des très bonnes propositions aux syndicats. Les syndicats voulaient avoir un petit délai pour examiner ces propositions nouvelles par rapport aux dernières. Nous avons convenu de nous retrouver très rapidement dans les deux à trois jours, ensemble, pour voir si les propositions du gouvernement ont reçu des réponses positives.



L'objectif du gouvernement c'est la paix sociale. C'est de l'intérêt non seulement du gouvernement mais de tous les tchadiens. Nous y tenons à cette paix sociale comme la prunelle de nos yeux. Nous sommes dans une situation économique et financière extrêmement difficile. Personne n'ignore que ça a des conséquences sérieuses mais ce qui est important c'est les réformes qui sont entreprises par le gouvernement pour juguler cette situation. Ca prendre certainement quelques temps mais les mesures qui sont en oeuvres doivent être cohérentes. Nous devons nous serrer la ceinture, ce n'est plus l'économie pétrolière, cela à tous les niveaux.