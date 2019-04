Tchad : "Nous n'avons plus rien à prouver à personne", Pahimi Padacket Albert

Le parti politique RNDT-Le Réveil a clos ce dimanche soir son 5ème congrès ordinaire au Palais du 15 janvier, à N'Djamena. De nombreux militants se sont mobilisés au cours des trois jours des travaux axés sur l'engagement politique et la responsabilité du militant.



Le président fondateur du parti, Pahimi Padacket Albert a remercié les militants qui ont "pris de leur temps précieux pour honorer la famille du RNDT-Le Réveil". Il a appelé à exprimer l'identité politique du parti, tout en continuant à maintenir l'unité du pays et contribuer à la stabilité. L'ex-premier ministre a assuré aux militants que le bureau politique respectera la ligne de conduite propre au parti depuis 23 ans.



"RNDT-Le Réveil oeuvrera pour un dialogue franc, avec notre partenaire. Mais je dois vous le dire clairement, on ne peut que dialoguer à deux et non à seul", souligne Pahimi Padacket Albert. Selon lui, le parti présentera des listes autonomes aux prochaines élections législatives, "comme ce fût le cas en 2011".



"Les élections ne se gagnent pas comme ça, ne nous trompons pas. Les élections ce n'est pas un commerce en gros, c'est un commerce de détail. Donc, ce commerce de détail appelle à l'investissement personnel de chacun. Les élections se gagnent de bouche à oreille. Nous avons cette responsabilité de faire gagner le parti", explique Pahimi Padacket Albert.



Le chef du parti a donné des consignes de mobilisation pour les élections. Selon lui, il ne sert à rien de faire des milliers de kilomètres pour assister au congrès et rentrer bredouille. Il appelle à une sensibilisation active de chaque "congressiste" autour de soi.



"Une majorité exigeante envers elle-même"



La veille, lors d'un meeting au stade Idriss Mahamat Ouya, Pahimi Padacket Albert a souligné que"RNDT-Le Réveil est bel et bien ancré dans la majorité présidentielle mieux que quiconque, et n'avons de ce fait plus rien à prouver à personne".



Il a appelé à "une majorité plurielle, une majorité exigeante envers elle-même, une majorité arc-en-ciel où les couleurs vont ensemble mais ne se mélangent jamais".