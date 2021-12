Tchad : "Nous sommes parmi les plus nantis en ce qui concernes les textes environnementaux"

Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Oumar Torbo Djarma, a assuré le 28 décembre au Palais de la démocratie que l'administration est très regardante sur la question environnementale des installations pétrolières.



"Nous sommes parmi les pays les plus nantis en ce qui concernes les textes environnementaux. Avant de donner un permis, on exige aux partenaires d'avoir une étude environnementale", a dit Oumar Torbo Djarma.



L'étude globale comprend l'étude de compensation de la population, l'étude de réinsertion de la population, le plan d'intervention en cas de déversement des hydrocarbures et le plan de remise en état des sols après l'exploitation pétrolière.



Ces documents sont élaborés par le ministère de l'Environnement et doivent être approuvés avant d'être joints aux différents contrats.



"Nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes vu les textes qu'on a mis en place. Nous suivons la mise en application de ces textes à travers le département technique en charge de l'environnement du ministère", a conclu le ministre du Pétrole et de l'Énergie.