Tchad : Nouveau Bureau National de l'OHADA désigné

Selon l'arrêté du ministère de la Justice, Mahamat Saleh Ben Biang a été nommé Président national. Il sera secondé par Allahfi Halina Fidèle en tant que Vice-Président. Le Dr. Veteda A. occupera le poste de Rapporteur Général, et Me Manyedepaye Aser celui de Rapporteur Général Adjoint.





Pour rappel, l'OHADA, créée par le Traité de Port-Louis le 17 octobre 1993 (révisé en 2008), est une organisation internationale regroupant 17 États membres. Son objectif principal est de faciliter les échanges et les investissements, tout en garantissant la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises à travers des Actes uniformes. Le droit OHADA vise à propulser le développement économique et à créer un vaste marché intégré en Afrique.