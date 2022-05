Tchad : OXFAM appuie la société civile sur la réforme foncière

D'après le président de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, Kolyang Palebele, la question du changement climatique affecte nos terres. "Il faut vraiment se ressaisir et demander à la FAO de nous accompagner", a-t-il plaidé.



De son côté, le représentant chargé de programme de la FAO, Mahamat Sorto a indiqué que le Tchad a actuellement un Code foncier qui date d'il y'a longtemps, tandis que la politique foncière n'a pas encore été élaborée. La question de la gouvernance foncière, les conflits agriculteurs-éleveurs et les conflits intercommunautaires sont devenus quotidiens.



Le ministère des Affaires foncières et la FAO se disent disponibles à appuyer ce processus à travers les directives volontaires.