Tchad : Obie G, désormais conquérant du rap game tchadien

Très connu dans le milieu de la scène du rap tchadien, Obéissance alias Obie G, est l'auteur du titre « problème ana mentalité ». Avec près de 10 ans de carrière, il est officiellement devenu très célèbre, grâce à son album Picasso, sorti en fin 2020. Produit par Homeland Empire, un label créé par le jeune producteur Kandenodji Njetein, Obie G est le premier talent à être détecté par ce dernier.



Avant d'être un poulain du Homeland Empire, Obie G a signé chez PC Guillaume Djerané (Preston concept Record), mais il n'a pas vraiment connu du succès dans son ancien label, sans doute à cause du nombre d’artistes et de la concurrence assez rude au sein de ce label. Aujourd'hui, dans un entourage plutôt convenable, il a réussi à donner son meilleur résultat, avec son album produit par son nouveau label à la main.

Désormais, Obie G est sur scène pour un défi continuel avec ses compères. Son album Picasso a fait un véritable buzz à sa sortie et a suscité des polémiques, surtout provoquées par son nouveau producteur Kandenodji Njetein, qui a déclaré sur la toile et sur le plateau de la célèbre émission radiophonique" Musique promo "de R9 Garandi, que cet album est le meilleur album de rap tchadien de tous les temps.



Choqué par cette nouvelle, plusieurs rappeurs ont murmuré et pourtant personne n'a contesté officiellement. Dès lors, Obie G est devenu un exemple de grand chemin, pour la plupart des jeunes rappeurs souhaitant avoir un producteur aux mêmes ambitions. On peut dire que l'audace et l'ambition de Kandenodji Njetein a permis un grand changement dans la carrière du rappeur Obie G, et pourtant, si l'on bascule dans l'autre sens, sans son talent, l’on ne sait pas si son producteur connaitrait ce succès. Une complémentarité certainement.

Il semble important pour le producteur, avec sa clairvoyance dans le showbiz musical tchadien, de ne pas être distrait en poursuivant plusieurs lièvres, en parlant d'artistes, à moins d'avoir l'expérience de Dj Khaled.