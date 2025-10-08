









TCHAD Tchad : Octobre Rose, Journée nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer féminin

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 8 Octobre 2025



Le cancer du sein et celui du col de l’utérus demeurent parmi les principales causes de mortalité féminine au Tchad, alors qu’ils peuvent être prévenus et traités efficacement s’ils sont détectés à temps.

Dans le cadre des activités du mois d’Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus, la Maison Nationale de la Femme a organisé, le 7 octobre 2025, une cérémonie officielle marquant le lancement de la campagne nationale de sensibilisation à l’intention des femmes.



L’événement, placé sous le slogan « Ensemble, nous pouvons faire la différence ! », s’est tenu dans les locaux de l’institution, en présence de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite enfance, de professionnels de santé, de partenaires et de femmes ayant survécu à ces maladies.



La cheffe du service de la mobilisation sociale, Mme Achta Adoum Bichi, a souligné que cette campagne, placée sous le signe de la solidarité et de l’espoir, vise à informer et mobiliser les communautés autour de la prévention et du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, deux pathologies évitables lorsqu’elles sont détectées à temps.



Elle a salué l’engagement de la secrétaire générale pour son leadership, ainsi que le soutien du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, dont le cinquième chantier national est consacré à la santé pour tous.



De son côté, la directrice générale de la Maison Nationale de la Femme, Mme Maïmouna Abdelkerim Adoum Koulbou, a rappelé que cette journée n’est pas seulement une date symbolique, mais un appel à la vie et un cri de solidarité. « Elle nous rappelle que derrière chaque statistique, il y a une femme, une mère, une sœur, une amie… un être cher dont la vie compte », a-t-elle déclaré.



Elle a réaffirmé l’engagement de son institution à contribuer activement à la prévention et à la lutte contre le cancer féminin, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer (PNLC). Ce fléau silencieux, mais dévastateur, touche de nombreuses femmes au Tchad.



C’est pourquoi la Maison Nationale de la Femme, en partenariat étroit avec le PNLC, entend renforcer la prévention et encourager le dépistage précoce dans toutes les couches de la population féminine. Mme Maïmouna Abdelkerim Adoum Koulbou a également exprimé sa reconnaissance à la ministre de la Femme pour son accompagnement constant et son leadership.



Elle a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la République, qui place la femme au cœur du développement et de la cohésion sociale. « Nous devons apprendre à connaître notre corps, à écouter ses signaux et à ne pas avoir peur de consulter », a-t-elle lancé, avant d’adresser un message de soutien aux femmes touchées par la maladie.



Pour sa part, la coordonnatrice du Programme national de lutte contre le cancer, Mme Fatimé Haggar, a rappelé que « Octobre Rose, c’est bien plus qu’un symbole : c’est un moment d’unité, d’action et d’espoir ». Elle a exprimé sa gratitude au chef de l’État pour son engagement en faveur des femmes, ainsi qu’à la ministre de la Femme et à la directrice générale de la Maison Nationale de la Femme pour leur implication dans la sensibilisation.



Mme Haggar a précisé que le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus est gratuit et disponible dans plusieurs structures sanitaires, notamment à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant, à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, à Bon Samaritain à Walia, ainsi que dans certains centres de santé de N’Djamena et des provinces de Moundou, Abéché et Doba. Depuis la création du PNLC, plus de 10 000 femmes ont été dépistées, et plus de 800 présentant des lésions précancéreuses ont été prises en charge gratuitement.



Présidant la cérémonie au nom de la ministre empêchée, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Zara Ratou, a rappelé l’importance de ce mois de sensibilisation. « Le mois d’octobre est, à travers le monde, un moment privilégié pour rappeler l’importance du dépistage précoce, informer sur la prévention et soutenir les femmes touchées par ces maladies », a-t-elle déclaré.



Elle a souligné que le cancer du sein et celui du col de l’utérus demeurent parmi les principales causes de mortalité féminine au Tchad, alors qu’ils peuvent être prévenus et traités efficacement s’ils sont détectés à temps. Mme Ratou a réaffirmé la volonté du gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l’État, d’accorder une priorité à la santé des femmes.



Elle a enfin salué l’engagement de la Maison Nationale de la Femme pour cette initiative qu’elle a qualifiée de louable et exemplaire, rappelant que cette structure n’est pas seulement un espace d’écoute et d’accompagnement, mais également un acteur clé dans la promotion de la santé et de l’autonomisation des femmes tchadiennes.



La cérémonie s’est achevée par le témoignage émouvant d’une femme ayant survécu au cancer, illustrant les conséquences humaines de la maladie et soulignant l’importance du dépistage régulier.





Dans la même rubrique : < > Tchad : à N’Djamena, un concubin condamné à un an avec sursis pour union coutumière non régularisée Tchad : jeunes diplômés sans emploi, entre désillusion et débrouillardise Tchad : le ministère de l’Environnement organise un atelier d’information et de concertation en vue de la COP30 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)