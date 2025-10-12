Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Octobre rose : Lancement de la 5ème édition de la campagne nationale contre le cancer du sein


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 12 Octobre 2025


L'école Coranique Al-Khansa, située au quartier Hillé Houdjadj dans le 10e Arrondissement, a été le cadre du lancement officiel, ce samedi 11 octobre 2025, de la 5ème édition de la campagne nationale contre le cancer du sein. Cette initiative est organisée par l'Association Sanabel de la Santé - Tchad, sous le slogan : "Brisons le silence autour des cancers féminins."


Tchad - Octobre rose : Lancement de la 5ème édition de la campagne nationale contre le cancer du sein



  Cette campagne de sensibilisation vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce, et la circulation de l'information sur le cancer du sein à travers diverses activités. L'objectif est d'impliquer les professionnels de la santé et le grand public à soutenir cette cause cruciale pour sauver des vies.

 
Les membres de l'Association Sanabel de la Santé-Tchad ont pris le temps d'expliquer aux femmes de l'école Coranique l'importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein. Ils ont également souligné la nécessité de changer les perceptions négatives concernant le dépistage, surtout compte tenu des taux élevés du cancer du sein.

 
Le coordinateur de l'Association, Matar Annour, a insisté sur le fait que le cancer du sein et celui du col de l'utérus demeurent les principales causes de mortalité chez les femmes au Tchad. Il a également annoncé que des consultations et dépistages gratuits seront offerts tout au long du mois d'octobre à l'Hôpital de la mère et de l'enfant, à l'Hôpital de l'amitié Tchad-Chine et à l'Hôpital du bon Samaritain.

 
Il est crucial de rappeler que, selon le Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLCC), le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus fréquents chez les femmes tchadiennes, représentant plus de la moitié de tous les cancers féminins recensés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : sortie de la 2ᵉ promotion en Management de la performance de l’administration publique de l’ENA

Tchad : sortie de la 2ᵉ promotion en Management de la performance de l’administration publique de l’ENA

Tchad : Vendeuses nocturnes à N’Djamena, entre courage et manque de respect Tchad : Vendeuses nocturnes à N’Djamena, entre courage et manque de respect 10/10/2025

Populaires

Tchad : Le Projet RENFORT remet neuf motos au ministère de la Santé pour la lutte contre la malnutrition

11/10/2025

Tchad : Vaste opération de salubrité au Lycée Alkanemi de Mao

11/10/2025

Culture: Qui est Ray’s Kim EDM ?

11/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter