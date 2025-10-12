Tchad - Octobre rose : Lancement de la 5ème édition de la campagne nationale contre le cancer du sein







Cette campagne de sensibilisation vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce, et la circulation de l'information sur le cancer du sein à travers diverses activités. L'objectif est d'impliquer les professionnels de la santé et le grand public à soutenir cette cause cruciale pour sauver des vies.





Les membres de l'Association Sanabel de la Santé-Tchad ont pris le temps d'expliquer aux femmes de l'école Coranique l'importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein. Ils ont également souligné la nécessité de changer les perceptions négatives concernant le dépistage, surtout compte tenu des taux élevés du cancer du sein.





Le coordinateur de l'Association, Matar Annour, a insisté sur le fait que le cancer du sein et celui du col de l'utérus demeurent les principales causes de mortalité chez les femmes au Tchad. Il a également annoncé que des consultations et dépistages gratuits seront offerts tout au long du mois d'octobre à l'Hôpital de la mère et de l'enfant, à l'Hôpital de l'amitié Tchad-Chine et à l'Hôpital du bon Samaritain.





Il est crucial de rappeler que, selon le Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLCC), le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus fréquents chez les femmes tchadiennes, représentant plus de la moitié de tous les cancers féminins recensés.