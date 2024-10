Tchad/Opération « Haskanite » : les forces terrestres et aériennes entrent en action

Le président de la République du Tchad, chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno campe toujours aux confins du Lac Tchad où il dirige personnellement l’opération « Haskanite ». Les troupes terrestres et aériennes mobilisées pour cette opération sont entrées en action, annonce la Présidence de la République du Tchad.



Aussitôt l’opération lancée par le chef suprême des Armées, les forces de défense et de sécurité issues de différentes formations militaires ont amorcé le processus de mise en place de cette opération, aux confins du Lac Tchad. En effet, ce processus a commencé par un renforcement des capacités et l’installation d’un Centre des Opérations, peut-on apprendre.



Sur le terrain, « pendant que les forces terrestres répartis en différents secteurs cernent le Lac Tchad dans ses moindres coins et recoins, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, installe son Centre des Opérations en pleine zone lacustre et dirige personnellement les opérations ».



Par ailleurs, il multiplie les réunions de guerre, instruit et oriente à l’effet de ne laisser aucune chance aux éléments de Boko-Haram de s’échapper. « Je refuse cet affront et l’on doit venger nos morts », a-t-il déclaré.



Sur un autre plan, une instruction ferme a été donnée à l’Armée de l’air, pour effectuer des vols de reconnaissance de nuit comme de jour pour fixer l’ennemi. L’on apprend que certains assaillants sont en fuite, alors que d’autres sont terrés dans leurs cachettes.