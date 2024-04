Tchad : Oualoumi Daipah, une étudiante tchadienne à Yaoundé arrêtée par la police camerounaise

Oualoumi Daipah est étudiante en Master 1 en Droit des affaires à Yaoundé 2 SOA et s’exprime régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où elle dénonce les maux qui minent son pays. Ses critiques sont bien connues. Cependant, les motifs de son arrestation restent flous. Certaines sources évoquent des accusations de “trouble à l’ordre public” en raison de ses publications sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres parlent d’accusations de “diffamation” et “injures” envers les autorités tchadiennes. Quoi qu’il en soit, cette arrestation constitue une grave violation de la liberté d’expression.



La communauté tchadienne et les défenseurs des droits humains ont exprimé leur indignation face à cette situation. Il est crucial que les autorités camerounaises et tchadiennes respectent les droits fondamentaux d’Oualoumi Daipah et la libèrent immédiatement. La liberté d’expression est un pilier essentiel de la démocratie et ne doit pas être bafouée.