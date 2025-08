Tchad : Ouverture d'un atelier sur la gestion axée sur les résultats

La rencontre a réuni des hauts responsables du Bureau International du Travail (BIT), du ministère de la Fonction Publique et d'autres acteurs majeurs du secteur.

Un programme stratégique pour le développement national

Dans son discours, la Secrétaire Générale a souligné l'importance de cet atelier, qui vise à intégrer les dimensions de l'emploi et du travail décent dans le prochain Plan National de Développement (PND). Elle a rappelé que cette initiative est essentielle pour traduire en actions concrètes les engagements internationaux du Tchad.





Madame Haoua Mahamat Hassa a invité les participants à s'impliquer activement et à collaborer de manière constructive pour le succès des travaux. Elle a également remercié le BIT et son équipe d'experts pour leur précieux soutien.