TCHAD

Tchad : Oxfam renforce la sécurité de son personnel avec une formation sur la prévention des incendies

Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Mars 2025

Soucieuse de la sécurité de son personnel, Oxfam au Tchad, à travers son département Sécurité, a organisé une formation en sécurité et incendie en deux séances les 27 et 28 mars 2025 à N’Djamena, après l’étape de Bagassola. L’objectif de la formation est de limiter le risque de départ de feu, limiter la propagation de l’incendie, évacuer les personnes en danger, sauvegarder les biens, etc.