Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : PARDON Inter décerne une distinction honorifique au chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 14 Octobre 2025



Tchad : PARDON Inter décerne une distinction honorifique au chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a présidé ce mardi 14 octobre 2025, la cérémonie officielle de remise d’une distinction honorifique au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

L’événement s’est tenu dans les locaux de la commune d’Am-Timan, en présence des autorités administratives, des responsables militaires, des leaders religieux et traditionnels, ainsi que des représentants de la société civile. Organisée à l’initiative de l’association

Partenaire d’appui à la réconciliation, au développement et aux obligations nationales (PARDON Inter), cette cérémonie vise à saluer le leadership éclairé du Maréchal, et son engagement constant en faveur de la stabilité, de la paix et du développement du Tchad.

Dans son allocution de bienvenue, le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs, pour cette initiative qu’il qualifie de porteuse d’espoir. Le responsable de PARDON Inter, Ahmat Abdelmountalip, a quant à lui souligné que cette distinction vient récompenser les efforts du Maréchal en matière de réconciliation nationale et de cohabitation pacifique.

Lors de son intervention, le général Ismat Issakha Acheikh a déclaré que cette distinction ne représente pas seulement un symbole, mais incarne la reconnaissance d’une vision politique fondée sur le dialogue, la diplomatie et la réconciliation. Il a ajouté que par ce geste, PARDON Inter rend hommage à un chef d’État qui a su inscrire ces valeurs au cœur de son action.

Enfin, la distinction honorifique décernée au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a été officiellement remise par le responsable de PARDON Inter, clôturant ainsi une cérémonie empreinte de respect et de reconnaissance.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/10/2025

Tchad : Atelier de formation des acteurs locaux sur les techniques de l'Agroforesterie et la fixation mécanique des dunes dans le Barh El Gazel

Tchad : Atelier de formation des acteurs locaux sur les techniques de l'Agroforesterie et la fixation mécanique des dunes dans le Barh El Gazel

Tchad - Moyen-Chari : Le Conseil provincial trace la Voie d’un développement local participatif Tchad - Moyen-Chari : Le Conseil provincial trace la Voie d’un développement local participatif 13/10/2025

Populaires

FMI – BANQUE MONDIALE : Démarrage des Assemblées annuelles 2025

13/10/2025

Tchad - Ouaddaï : 1 500 cartes d’identité remises à Amleyouna par l’ANATS

13/10/2025

Tchad - Moyen-Chari : Le Conseil provincial trace la Voie d’un développement local participatif

13/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter