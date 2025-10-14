Tchad : PARDON Inter décerne une distinction honorifique au chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a présidé ce mardi 14 octobre 2025, la cérémonie officielle de remise d’une distinction honorifique au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



L’événement s’est tenu dans les locaux de la commune d’Am-Timan, en présence des autorités administratives, des responsables militaires, des leaders religieux et traditionnels, ainsi que des représentants de la société civile. Organisée à l’initiative de l’association



Partenaire d’appui à la réconciliation, au développement et aux obligations nationales (PARDON Inter), cette cérémonie vise à saluer le leadership éclairé du Maréchal, et son engagement constant en faveur de la stabilité, de la paix et du développement du Tchad.



Dans son allocution de bienvenue, le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs, pour cette initiative qu’il qualifie de porteuse d’espoir. Le responsable de PARDON Inter, Ahmat Abdelmountalip, a quant à lui souligné que cette distinction vient récompenser les efforts du Maréchal en matière de réconciliation nationale et de cohabitation pacifique.



Lors de son intervention, le général Ismat Issakha Acheikh a déclaré que cette distinction ne représente pas seulement un symbole, mais incarne la reconnaissance d’une vision politique fondée sur le dialogue, la diplomatie et la réconciliation. Il a ajouté que par ce geste, PARDON Inter rend hommage à un chef d’État qui a su inscrire ces valeurs au cœur de son action.



Enfin, la distinction honorifique décernée au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a été officiellement remise par le responsable de PARDON Inter, clôturant ainsi une cérémonie empreinte de respect et de reconnaissance.