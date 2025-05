Tchad : Participation à la Conférence panafricaine sur l'eau en Zambie

L'objectif principal de cette conférence est de garantir la Vision et la Politique africaines de l'eau pour l'après-2025, en plaçant l'eau et l'assainissement au cœur de la transformation sociale et de la croissance économique du continent.





En marge de ces assises, le Secrétaire Général et sa suite ont également pris part à des séries de réunions ministérielles, des sessions thématiques et des échanges bilatéraux avec plusieurs parties prenantes, renforçant ainsi la coopération pour l'émergence du secteur de l'eau et de l'assainissement.