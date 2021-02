Tchad : Passane Zoua, enlevé contre rançon depuis un an, sa famille toujours sans nouvelles

Depuis un an, Passane Zoua Houli, habitant du village Lata dans le canton Lagon, province du Mayo Kebbi Ouest, a été enlevé de force contre rançon par des hommes inconnus. Ce 9 février, sa famille et ses propres parents s'inquiètent et ne savent à quel saint se vouer.



Lors de son enlèvement dans sa chambre, son fils le nommé Chakzoune Passane, élève en classe de seconde, a été abattu par ces preneurs d'otages alors qu'il criait pour secourir son père entre les mains des malfrats.



Pour l'instant, sa famille ne sait si leur père Passane Zoua Houli est en vie ou mort. Car il ne fait aucun signe de vie et sa disparition semble être oublié par les autorités.



Détails à suivre.