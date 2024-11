Tchad : Passation de Pouvoirs à la Tête de la Province du Logone Occidental

Lors de la cérémonie, l'ancien Gouverneur a fait le bilan de son mandat, énumérant les nombreuses réalisations accomplies durant ses deux années à la tête de la province. Il a également reconnu qu'il reste des défis à relever pour assurer un développement continu.





Remerciements et Nouveaux Défis

En installant le nouveau Gouverneur, M. Limane Mahamat a remercié Ibrahim Ibn Oumar Mahamat Saleh pour ses efforts remarquables et a souligné la reconnaissance des plus hautes autorités pour l'excellence de sa mission. Il a souhaité plein succès à M. Goukouni Sidimi dans ses nouvelles responsabilités.





Le Ministre a également attiré l'attention sur les défis auxquels la province est confrontée, notamment les enjeux importants de cette période. Il a insisté sur la nécessité pour le nouveau Gouverneur d'utiliser toutes ses prérogatives pour réussir. En outre, il a souligné l'importance de renforcer l'unité administrative et d'impliquer les chefs traditionnels pour contribuer à un climat de paix et au développement de la province.





Installation Officielle

La passation de pouvoirs s'est faite conformément au décret N°1209 du 23 octobre 2024, officialisant ainsi l'installation de M. Goukouni Sidimi en tant que Gouverneur du Logone Occidental. Cette transition marque un nouveau chapitre pour la province, avec l'espoir d'une gestion efficace et d'un développement durable.