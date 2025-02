Tchad : Passation de service au ministère des Infrastructures entre Aziz Mahamat Saleh et Amir Idriss Kourda

Dans son discours bilan, Aziz Mahamat Saleh a qualifié sa mission d’exaltante, soulignant les défis relevés durant une année à la tête de l’un des départements les plus techniques et stratégiques du pays. Il a également énuméré quelques réalisations majeures accomplies sous son mandat.



De son côté, le ministre entrant, Amir Idriss Kourda, a exprimé son engagement à poursuivre les chantiers en cours, en particulier ceux liés au chantier N°8 du programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui a conduit à son élection à la Magistrature suprême.



La cérémonie de passation de charge a été présidée par Dr Ramatou Mahamat Houtouin, Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, chargée de la Promotion du Bilinguisme dans l’Administration et des Relations avec les Grandes Institutions.