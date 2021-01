Tchad : Plaidoyer sur le vivre ensemble en milieu scolaire à Ati

Une sensibilisation sur le vivre ensemble en milieu scolaire a été organisée par l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes Tchadiens (ASJT), section du Batha, à l’intention de quelques établissements de la ville d'Ati.



Cette Association a initié une prise de contact en vue d’amener les élèves et les directeurs de différents établissements de la ville d'Ati, à cultiver la paix et le vivre ensemble en milieu scolaire. Le brassage entre les élèves, la non-violence en milieu scolaire, et le vivre ensemble sont les points forts abordés par les membres de l'Association au profit des élèves des différents établissements scolaires.



Selon le coordinateur de l'Association, Moussa Guihini Mahamat, le droit de l’enfant et de la jeune fille, le respect de la dignité humaine, ainsi que l’accompagnement et le soutien de l’enfant et de son entourage, seront respectés par tout un chacun. En outre, il invite les parents d'élèves à accompagner leurs enfants pour leur réussite à l'école. A entendre Moussa Guihini Mahamat, l’Association s’engage à lutter contre les inégalités, à prendre en compte les situations spécifiques et à accorder le plus de chances possibles à tous les élèves démunis qui sont à l'école.

Les directeurs des écoles visitées sont ainsi très ravis de cette prise de contact qui les aidera à mieux travailler dans la culture de la paix et la non-violence en milieu scolaire.