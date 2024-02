Tchad : Plongée au cœur de l'inspection pétrolière

L'événement s'est déroulé en présence du ministre des hydrocarbures, du directeur général et du personnel du ministère. L'inspection pétrolière, comme beaucoup d'autres professions, est en constante évolution et est reconnue internationalement par le biais de diverses certifications.



Le ministre des hydrocarbures souhaite offrir aux apprenants la possibilité de se distinguer au niveau national, l'objectif à court terme étant d'obtenir une certification en inspection pétrolière. Dans son discours d'ouverture, la ministre Ndolenodji Alixe Naïmbaye a souligné que l'inspection pétrolière est un domaine pluridisciplinaire qui englobe les différents aspects techniques, logistiques, juridiques, législatifs, réglementaires et commerciaux de l'industrie pétrolière, tant en amont qu'en aval. Elle a appelé les bénéficiaires à être compétents et à servir le pays avec professionnalisme.



Alladoum Nandodogonar, directeur général du ministère des hydrocarbures, a également souligné l'importance des politiques de développement des compétences et de la promotion de la polyvalence intellectuelle. Il a exhorté le gouvernement à faire en sorte que les bénéfices de l'exploitation pétrolière améliorent les conditions de vie de la population et stimulent d'autres secteurs économiques afin de diversifier l'économie nationale. Il a exprimé sa gratitude au ministre, au directeur général et au personnel du ministère pour leur engagement.