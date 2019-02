Tchad : Plus de 400 jeunes voudraient "entrer dans l'armée pour soutenir le président"

Le secrétaire général de la province du Chari Baguirmi, Kadre Saleh Gana, a annoncé ce dimanche 17 février que 485 jeunes de la province du Chari-Baguirimi ont répondu à un appel de soutien et envisagent de rejoindre l'armée, suite à l'attaque de la rébellion au nord du pays début février. Il a fait cette déclaration au cours d'un meeting organisé par le conseil provincial du MPS de la province du Chari Baguirmi.



"J'ai demandé aux jeunes de la région, est-ce qu'on peut aider Idriss Déby, ils ont dit oui. On a enregistré plus de 400 jeunes qui veulent aller dans l'armée. Je vous informe que 485 jeunes veulent aller soutenir Idriss Déby. C'est ça notre contribution pour Idriss Déby", a-t-il déclaré.



D'après lui, "le peuple baguirmien est un peuple d'essence guerrier. Les terroristes trouveront les descendants de Mbangaourang sur leur chemin au prix de leur vie".



Au cours de ce meeting, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour a rappelé que les enfants du Chari Baguirmi ont payé un lourd tribut dû aux affres de la guerre que le pays a connu. Elle a invité la population à faire "front commun contre toute menace, d'où qu'elle vienne."



Pour sa part, le Sultan du Chari Baguirmi Mbang Mbang Hadi Woli Mahamat Youssouf a réitéré son soutien au chef de l'Etat, Idriss Déby. "Le président Idriss Déby est le pionnier et l'armée fortifiante du peuple tchadien. La population Mbangaourang par ma voix soutient sans faille et infiniment le président de la République pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Les tchadiens ont besoin de la paix, de la paix et de la paix", a-t-il dit.



Le gouverneur de la province du Chari Baguirmi, ABoubakar Djibril Aboubakar s'est félicité de cette annonce. Il a salué au nom du chef de l'Etat la population et a rassuré qu'il transmettra toutes les recommandations aux autorités.



Plusieurs députés du Chari Baguirmi ont pris la parole et ont condamné "l'agression terroriste", tout en "rassurant la population".