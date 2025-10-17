Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Plus de huit hectares identifiés pour la SOPROFIM à Bongor


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Dans le cadre de la tournée du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, la Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM S.A.) a activement participé à l'identification de sites pour de futurs projets de construction de logements modernes.


Tchad : Plus de huit hectares identifiés pour la SOPROFIM à Bongor


 
La présence de la SOPROFIM au sein de la délégation ministérielle vise à sélectionner des terrains propices à la construction de logements adaptés aux besoins croissants de la population. À Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est, deux sites d’une superficie totale de plus de huit hectares ont été retenus pour cette initiative.

 

Ces espaces sont destinés à la mise en œuvre de projets immobiliers qui permettront de répondre à la demande croissante en logements décents. Cette initiative s’inscrit dans la vision du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a fait du logement une priorité durant son quinquennat, à travers les 12 chantiers et 100 actions visant à améliorer le cadre de vie des citoyens.

 

La collaboration entre la SOPROFIM et le gouvernement souligne l'engagement à améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes et à développer des infrastructures modernes qui répondent aux besoins urgents en matière de logement.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/10/2025

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale 16/10/2025

Populaires

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

16/10/2025

Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ?

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter