Tchad : Plus de huit hectares identifiés pour la SOPROFIM à Bongor

La présence de la SOPROFIM au sein de la délégation ministérielle vise à sélectionner des terrains propices à la construction de logements adaptés aux besoins croissants de la population. À Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est, deux sites d’une superficie totale de plus de huit hectares ont été retenus pour cette initiative. Ces espaces sont destinés à la mise en œuvre de projets immobiliers qui permettront de répondre à la demande croissante en logements décents. Cette initiative s’inscrit dans la vision du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a fait du logement une priorité durant son quinquennat, à travers les 12 chantiers et 100 actions visant à améliorer le cadre de vie des citoyens. La collaboration entre la SOPROFIM et le gouvernement souligne l'engagement à améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes et à développer des infrastructures modernes qui répondent aux besoins urgents en matière de logement.