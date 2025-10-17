La présence de la SOPROFIM au sein de la délégation ministérielle vise à sélectionner des terrains propices à la construction de logements adaptés aux besoins croissants de la population. À Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est, deux sites d’une superficie totale de plus de huit hectares ont été retenus pour cette initiative.
|
TCHAD
Tchad : Plus de huit hectares identifiés pour la SOPROFIM à Bongor
Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Octobre 2025
Dans le cadre de la tournée du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, la Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM S.A.) a activement participé à l'identification de sites pour de futurs projets de construction de logements modernes.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle