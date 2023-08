Tchad : Premier échange sino-tchadien sur les maladies infectieuses

Le premier échange sino-tchadien organisé par la 18e Mission Médicale Chinoise (Jiangxi) au Tchad sur le traitement et la prévention des maladies infectieuses a eu lieu le 3 aout 2023 à l'Hôpital de l'Amitié Chine-Tchad. L'échange, présidé par Wang Hanjiang, chef de la Mission, a rassemblé près de 50 professionnels de la santé des deux pays.



Sous le thème « Nouvelle Pensée, Nouvelle Protection », cet échange avait pour objectif de discuter de la situation et des défis liés à la prévention et au contrôle des maladies infectieuses au Tchad. Des experts médicaux des deux pays ont partagé leurs expériences en matière de diagnostic, traitement, prévention, contrôle et gestion des maladies, en mettant particulièrement l'accent sur le paludisme et la fièvre typhoïde.



Les infectiologues Dr. Huang Wenguang et pédiatre Dr. Issa Moussa Mardo, chef du service, ainsi que le major Mahamat AmineAli ont échangé leurs expériences cliniques et ont présenté un traitement médicamenteux graduel. Ils ont souligné que la gestion scientifique des maladies infectieuses est cruciale et que la fourniture active de services médicaux rapides et efficaces à l'ensemble de la population est une priorité commune pour les médecins chinois et tchadiens.



À l’origine de nombreux décès au Tchad, les maladies infectieuses constituent un sujet de vigilance permanente des autorités tchadiennes.