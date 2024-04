Dans le cadre de ces travaux, une étape cruciale consiste à préparer la couche de fondation traitée au ciment 32.5 à 3.5%. Cette technique permet d'assurer une base solide et durable pour la future chaussée bitumée.



La voie 1 Farcha - Planche a été choisie pour servir d'essai sur PK0+300. Cette section représente un tronçon clé qui permettra d'évaluer l'efficacité du procédé utilisé par l'entreprise CGCOG.



La première étape dans la préparation de cette couche consiste à effectuer les travaux préparatoires nécessaires. Il s'agit notamment du déblaiement du terrain afin d'éliminer les obstacles et les matériaux indésirables tels que les roches ou les racines d'arbres.



Une fois cette étape terminée, vient ensuite le compactage du sol pour garantir une surface plane et uniforme. Cela permettra par la suite une meilleure adhérence entre le ciment et le sol.



Une fois que ces préparatifs sont achevés, il est temps d'utiliser le ciment 32.5 à 3.5%. Ce mélange spécifique assure une bonne résistance mécanique tout en facilitant l'imperméabilisation des couches supérieures.



La couche traitée au ciment est ensuite soigneusement appliquée sur toute la surface concernée par les travaux jusqu'à obtenir l'épaisseur requise selon les normes en vigueur.



Pour assurer un résultat optimal, des tests réguliers sont réalisés tout au long du processus par le bureau de contrôle SAFI/Groupe AWLAD Abdelmouti afin de vérifier que toutes les spécifications techniques sont respectées.



Une fois que cette couche est correctement mise en place et séchée, elle constitue une base solide sur laquelle sera posé ultérieurement l'enrobé bitumineux final qui donnera aux routes leur aspect définitif.



En conclusion, la préparation de la couche de fondation traitée au ciment constitue un élément essentiel dans les travaux actuellement réalisés sur plusieurs kilomètres des voiries urbaines dans la ville animée qu'est N'Djamena au Tchad. Grâce aux compétences techniques avancées ainsi qu'à la supervision rigoureuse assurées respectivement par l'entreprise CGCOG et par le bureau SAFI/Groupe AWLAD Abdelmouti , nous pouvons être confiants quant à l'amélioration significative des infrastructures routières dans cette région dynamique du pays.