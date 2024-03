Tchad – Présidentielle : Le MHD Annonce la Candidature d'Abderahim Mahamat Ahmat

Le Mouvement Horizon pour la Démocratie (MHD) a, lors de son 3ème congrès extraordinaire tenu ce samedi 9 mai à N'Djamena, désigné Abderahim Mahamat Ahmat comme candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain.



Suite à l'annonce de sa candidature par l'assemblée générale du congrès, Abderahim Mahamat Ahmat a exprimé clairement sa position dans un discours direct et indépendant. Le candidat a souligné la nécessité de relever les défis de la liberté, de la démocratie, et de garantir les droits humains de tous les citoyens. Il a déploré que des voix aient été étouffées, les libertés réprimées et l'opposition marginalisée, affirmant qu'il est temps de tourner la page sur les périodes sombres de l'histoire du pays pour en ouvrir une nouvelle, fondée sur le pluralisme politique et le respect des opinions différentes.



Il a également fait référence à une citation vieille de plus de trois décennies, en précisant : « Contrairement à ceux qui ont dit, 'nous ne vous apportons ni or, ni argent, mais la liberté et la démocratie', nous, nous dirons plutôt, 'nous vous apportons la liberté, et aussi l'or, l'argent, le pétrole et les dollars'. Notre pays est riche en ressources, ce qui lui manque c'est une bonne gouvernance. » conclut-il.