Tchad – Présidentielle : Succès Masra lance une opération pour financer sa campagne électorale

Cette initiative intervient à un moment crucial, car la campagne électorale débute le 14 avril, et le scrutin aura lieu le 6 mai. Succès Masra, en tant que leader du parti politique Les Transformateurs, mobilise ainsi les ressources nécessaires pour promouvoir son programme et ses idées lors de cette élection présidentielle hautement stratégique.



Il est important de noter que Succès Masra a connu un parcours politique marqué par des défis et des retournements. Ayant fondé Les Transformateurs en 2018, il s’est opposé au régime de l’ancien président Idriss Déby, avant d’être nommé Premier ministre en 2024. Son retour au pays après une période d’exil a suscité des débats et des critiques, mais il s’engage désormais activement dans la réalisation de ses objectifs politiques.



En somme, cette opération de financement reflète l’importance des élections présidentielles pour l’avenir du Tchad, et elle permet aux citoyens de participer activement au processus démocratique en soutenant le candidat Succès Masra.