Tchad : Projet Parsat-Reper : réception d’un bâtiment à Mongo

Dans la ville de Mongo, le Projet d'Amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad (PARSAT), et le Projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales familiales et résilience (REPER) changent de physionomie. En effet, les deux projets viennent de réceptionner un nouveau bâtiment, doublé d’une clôture. Ainsi donc, la construction du bâtiment et de la clôture du projet Parsat-Reper ont respectivement coûté 46 millions et 40 millions de FCFA, des réalisations effectuées par l’Entreprise de construction et commerce général. Ces deux projets sont fiancés par le Fida, partenaire par excellence du projet Parsat-Reper.



Le bâtiment est structuré en plusieurs compartiments dont la salle de réunion, alors que la clôture de ce grand projet va désormais permettre plus de sécurité et surtout un bon déroulement des activités. Dans la province du Guera, cette institution est d'une grande importance. Grâce à elle, des grandes réalisations s'observent dans le domaine de l'agriculture, du social et surtout, en termes d’initiatives liées aux activités génératrices des revenus.



A la réception des travaux, il s’est dégagé une satisfaction générale, basée sur une bonne collaboration pendant l'exécution des travaux. Le responsable de l'aménagement hydro agricoles du projet Reper, Mbaïwanaudji Isidore, ainsi que Gueratta Kaonobaye, ont également exprimé leurs impressions de satisfaction pour cette première phase de remise provisoire.