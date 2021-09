INTERNATIONAL Tchad-Qatar : entretien à Doha entre le président du CMT et l’Émir

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Septembre 2021



Dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue au Qatar, le président du CMT, Mahamat Idriss Deby Itno, s’est entretenu avec l’Emir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad AL-THANI, au Palais Royal de l’Emir, à Doha.



Le Chef de l’Etat, qui était accompagné d’une importante délégation composée de membres du gouvernement et de ses proches collaborateurs, a été accueilli, à son arrivée au Palais Royal, Diwan Al-Amiri, au bas du perron, par Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir du Qatar.



Après les honneurs protocolaires, les deux hommes d’Etat ont eu un entretien élargi à leurs délégations respectives. Au cours de cette rencontre, le président de la République a brossé de manière détaillée, la situation actuelle du pays après la transition intervenue en avril dernier.



Pour le président du CMT, le Tchad est revenu de loin et face à tous les défis de l’heure, le pays doit compter sur ses amis dont l’Etat du Qatar d’où ce déplacement à Doha.



« Cette visite traduit la ferme volonté du Tchad d’inscrire les relations entre nos deux pays et nos deux peuples, dans une dynamique de rapprochement dans tous les domaines d’intérêt commun », indique le chef de l’Etat, qui espère que les accords signés dans le passé connaitront un d’exécution et tout en envisageant d’autres projets communs.



Après cette rencontre élargie, les deux hommes d’Etat se retrouvent pour un tête à tête de plus d’une heure où d’autres sujets d’importance sont évoqués qui embrassent les relations de coopération bilatérale entre N’Djaména et Doha.



Au cours de cet entretien, les deux sommités relèvent que le niveau des échanges commerciaux et des investissements entre le Tchad et le Qatar ne reflète pas la qualité des relations entretenues par les deux pays.



Aussi, Mahamat Idriss Deby Itno et Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont-ils pris la ferme résolument de donner une nouvelle dimension à la coopération entre le Tchad et le Qatar, en mettant l’accent sur des projets prioritaires.



Si les questions des relations bilatérales ont dominé cette rencontre, plusieurs d’autres sujets d’importance commune, notamment la transition en cours au Tchad, les questions sécuritaires, la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde à la lumière du rôle que joue le Tchad dans ce domaine précis, ont été également passés au crible par les deux dirigeants. Le Qatar est disposé à accompagner le Tchad dans de nombreux domaines, rassure Doha.



Les deux pays appuient fortement l’idée de la création d’une commission mixte de coopération, qui sera mise en place et qui étudiera les différents domaines de coopération que N’Djaména et Doha doivent réactiver et renforcer afin de donner un relief supplémentaire à leurs relations de coopération communes.





