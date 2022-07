Tchad-Qatar : le PCMT a téléphoné à l'Émir

Au cours de l'appel, ils ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays, les perspectives de leur développement et les derniers développements régionaux et internationaux d'intérêt commun.



Pré-dialogue de Doha avec les politico-militaires



Un projet d'accord final de Doha a été soumis ce 30 juillet aux mouvements politico-militaires en vue de leur participation au dialogue national inclusif et souverain.



Le projet d'accord reprend une grande partie des dispositions des précédents projets. Il prévoit notamment un cessez-le-feu général, le renoncement concomitant à l'incitation à la haine et à toutes les formes d'hostilités, de quelque nature que ce soit.



Parmi les points qui tiennent à coeur aux autorités : les parties conviennent de la mise en route d'un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) obéissant aux normes internationales reconnues.



De même, le Conseil militaire de transition s'engage à n'entreprendre aucune opération militaire ou de police de la part des forces de défense et de sécurité contre les mouvements politico-militaires signataires de l'accord, partout où ils sont déployés dans les pays limitrophes du Tchad.



Le 20 juillet, le ministre des Affaires étrangères Cherif Mahamat Zene s'est dit optimiste de la signature d'un accord d'ici deux à trois semaines. Le chef de la diplomatie a reconnu que les pourparlers ont été émaillésd'interruptions et difficultés. Il a dénoncé des tentatives de sabordages venant de quelques politico-militaires.



Le dialogue national inclusif s'ouvrira le 20 août au Palais du 15 janvier à N'Djamena.