Tchad : RALISCOSAT lance une campagne de sensibilisation pour le retrait des cartes d'électeurs et de participation massive aux consultations électorales.

Au cours du lancement, le président de RALISCOSAT, Brahim Ben Seid, a fait savoir que les leçons tirées des différentes activités menées dans le domaine du processus électoral, ont permis de comprendre qu'une sensibilisation citoyenne électorale. Il a souligné que cette sensibilisation demeure l'occasion toute indiquée pour éveiller la conscience des électeurs en ce qui concerne leur participation et leur pleine implication dans le processus.



Brahim Ben Seid a indiqué que sensibiliser c'est de mettre en œuvre un ensemble d'activités et de programmes qui renforcent la compréhension et la participation du public au processus électoral. Le président de RALISCOSAT a ajouté ainsi que, sans la participation et la compréhension du processus par la population, la démocratie en tant que pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple sera sans enjeux.



Il a souligné par ailleurs que le RALISCOSAT entend mener une campagne de sensibilisation en faveur des électeurs pour qu'ils perçoivent l'importance de leur participation et leur implication au référendum constitutionnel couplé à la forme de l'État. Et ceci se fait par le retrait de leurs cartes biométrique et l'expression de leur suffrages, a t-il poursuit.



Il a enfin déclaré que le réseau va déployer des missions de sensibilisation électorale dans les différentes provinces et un accent particulier sera mis sur le retrait des cartes d'électeurs afin de permettre aux tchadiennes et tchadiens en âge de voter de sortir massivement le 17 décembre prochain pour s'acquitter de leur noble devoir citoyen.