Tchad : RAY‘S KIM apporte son soutien à la société civile

L'artiste, rappeur et slameur, RAY'S KIM a animé, ce lundi 29 janvier 2018, à la Maison des Médias du Tchad, une conférence de presse relative à la situation socio-politique du pays. Il a dénoncé "les violations quotidiennes des droits du peuple tchadien par un pouvoir aux abois, dont la légitimité est contestée par la majorité des tchadiens".



Il a souhaité éveillé les consciences en tant qu’artiste, pour un Tchad de paix et de justice, débarrassé de tous ces maux actuels, un Tchad où ses enfants vivront dans la quiétude totale.



En outre, il a interpellé les artistes tchadiens et leaders d'opinion. Ceux-ci doivent "s'affirmer, arrêter d'être passif face à la situation actuelle", selon lui. Il a décidé pour sa part d'inviter ses collègues à apporter leur contribution à la construction du Tchad.



Tout en condamnant l’interdiction de la marche pacifique du 25 janvier, L'artiste rappeur et slameur, RAY'S KIM exige du gouvernement, entre autres, l’arrêt immédiat des répressions envers la population qui exprimait sa colère de façon pacifique, le versement de la différence amputée sur le salaire des fonctionnaires et la réduction du prix du carburant.



Par ailleurs, il lance un appel à tout le peuple tchadien, "victime de cette servitude imposée par le MPS à rester mobilisé et à répondre à tous les mots d'ordre qui seront lancés dans les jours à venir".



Pour sa part, le secrétaire général de la Convention Tchadienne de Droits Humains (CTDDH), Mahamat Nour Ahmed Ibedou souligne que l'apport des artistes est d'autant plus précieux que de s'associer à la société civile pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Il plaide pour fédérer toutes les énergies des différentes couches sociales pour "avoir un changement tant souhaité".