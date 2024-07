Tchad – RCA : L’OMS Tchad renforce les capacités de 210 relais communautaires

L'objectif est de renforcer la surveillance à base communautaire de la maladie du ver de Guinée dans ces zones. Ce renforcement des capacités des relais communautaires est réalisé avec le soutien de The Carter Center, une organisation non gouvernementale.



La maladie du ver de Guinée est une préoccupation majeure de santé publique dans cette région, en particulier dans les zones frontalières et les camps de réfugiés.



Le renforcement des capacités des relais communautaires vise à améliorer la détection précoce et la prise en charge de cette maladie débilitante au niveau local.



Cette initiative s'inscrit dans les efforts plus larges de lutte contre la maladie du ver de Guinée dans la région, en impliquant les communautés de manière étroite.



En résumé, il s'agit d'une action coordonnée visant à renforcer la surveillance et la prise en charge communautaire de la maladie du ver de Guinée dans les zones frontalières entre la RCA et le Cameroun.