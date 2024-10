Tchad-RCA : la grande commission mixte entre les deux pays se tient à Bangui

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, porte-parole du gouvernement tchadien, Abderaman Koulamallah, est arrivé à Bangui, en République centrafricaine, ce mardi 22 octobre.



À la tête d'une délégation de haut niveau, le chef de la diplomatie tchadienne est accompagné du ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Issakha Maloua Djamous, du ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, du secrétaire d'État à l'Administration du territoire, chargé de la décentralisation, Ahmat Oumar, du CEMGA 2ème adjoint général Yangmargue Beh Felix, ainsi que d'experts et de hauts cadres des différents ministères.



La délégation tchadienne a été chaleureusement accueillie par la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, Mme Sylvie Baipo Temon, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de l'ambassadeur du Tchad à Bangui et du personnel de la Représentation diplomatique.



Cette visite de grande importance de la délégation tchadienne à Bangui s'inscrit dans le cadre de la tenue de la grande commission mixte entre les deux pays, visant à établir un cadre juridique solide pour renforcer la coopération bilatérale.