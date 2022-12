Tchad : RECYDEP entretiendra des chaussées grâce au recyclage des déchets plastiques

« Tout se transforme ». C’est ainsi que s'inspirant de la formule de Lavoisier, l'association recyclage des déchets plastiques et innovation (RECYDEP-INNOV), veut entretenir les routes avec des déchets plastiques transformés.



L'annonce a été faite ce jour, à l’occasion du lancement des activités de l'association.



Les déchets plastiques sont sources de problèmes environnementaux et sanitaires. Ils sont la cause d'inondations car « ils obstruent les canalisations ». Ils favorisent la multiplication des moustiques, vecteur du paludisme en « bouchant les égouts », offrant donc des aires à ces moustiques.



Les mêmes déchets sont aussi la cause de maladies respiratoires, cancérigènes et mutagènes, explique le président de l'association, Hassan Alaguid Ibrahim Sofo. Malgré ces multiples inconvénients, les déchets peuvent être utiles, à condition qu'ils soient recyclés. En Inde par exemple, ils ont été transformés en pavé ou recyclés pour le bitumage des routes.



L'association a expérimenté avec succès cette aventure, en collaboration avec l'Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) et la voirie de Ndjamena. Ce succès motive RECYDEP-INNOV à faire un peu plus. Heureusement encore, la jeunesse tchadienne « éveillée est disponible ». Ce qui n'exclut toutefois pas un accompagnement en formations et en matériels.



Les ministères en charge de l'environnement, des infrastructures, des transports, sont par conséquent sollicités.