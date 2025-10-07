Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Radio Lotiko de Sarh investit dans la formation et la modernisation de ses infrastructures


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 8 Octobre 2025



Tchad : Radio Lotiko de Sarh investit dans la formation et la modernisation de ses infrastructures
Dans le cadre d’un vaste programme de modernisation, la Radio Lotiko de Sarh a lancé ce mardi 8 octobre 2025, une session de formation destinée à son personnel.

Correspondants, employés permanents et volontaires issues des différents départements du Moyen-Chari y participent, afin de renforcer leurs compétences en technique de communication, en prise de vue et en montage vidéo. Plus d’une centaine de participants prennent part à cet atelier, organisé au sein même des locaux de la station.

L’objectif est double : perfectionner les compétences du personnel et mobiliser des ressources pour la réhabilitation de ses bâtiments, construit il y a plus de 30 ans. Le coordonnateur de la Radio Lotiko, Djimtara Percy Séraphin, a indiqué que cette initiative, s’inscrit dans la volonté de la direction de donner un nouvel élan à la station.

« Nous voulons une radio plus dynamique, mieux équipée et à la hauteur des attentes du public », a-t-il déclaré, soulignant que la rénovation des infrastructures nécessitera un financement estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Présent à la cérémonie d’ouverture, le président provincial de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour le Moyen-Chari et le Mandoul, Hornyade Sedalta, a salué le professionnalisme de la Radio Lotiko.

Il a insisté sur la nécessité pour les médias locaux d’investir dans la formation continue, afin de s’adapter aux mutations technologiques, tout en respectant les principes d’éthique et de déontologie journalistique.

De son côté, Mgr Angel Miguel Sébastien, évêque du diocèse de Sarh, a rappelé que la Radio Lotiko est née de la volonté collective de servir la communauté. Il a exhorté les jeunes journalistes à faire preuve de rigueur, de discipline et de respect dans l’exercice de leur métier.

Pour sa part, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, a félicité la station pour cette initiative exemplaire. Selon lui, le perfectionnement du personnel est un levier essentiel pour améliorer la qualité des programmes et renforcer la crédibilité des médias de proximité. « En conjuguant formation et rénovation, la Radio Lotiko de Sarh démontre sa volonté de se réinventer pour mieux servir ses auditeurs », a-t-il conclut.


