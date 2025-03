Tchad : Ramadan à N’Djamena, tensions entre tailleurs et clients autour des habits de la fête

À l’approche de la fête du Ramadan, hommes, femmes et enfants se pressent pour commander des habits neufs, une tradition importante pour marquer cette célébration sacrée. Cependant, ce qui devrait être une période festive devient une source de conflit dans la ville de N’Djamena. Chaque année, des désaccords éclatent entre les tailleurs et leurs clients, souvent aggravés par une mauvaise organisation et un surplus de commandes.



L’année dernière, au quartier Mardjandafak, un tailleur ayant accepté plus de commandes qu’il ne pouvait gérer, a donné des rendez-vous à ses clients, avant de disparaître en fermant sa boutique à la fin du Ramadan. À N’Djari, deux tailleurs ont même été agressés par des clients frustrés, mécontents que leurs vêtements ne soient pas prêts à temps.



Face à l’afflux massif de commandes, certains tailleurs collectent des tissus au-delà de leurs capacités, sans établir un programme clair, ni respecter les délais promis. Cette pratique amplifie les tensions avec leurs clients, rendant la situation ingérable pendant cette période critique.



Pour éviter de telles situations, les tailleurs sont encouragés à gérer leurs capacités avec prudence, en fixant des limites au nombre de commandes acceptés. Ils doivent également communiquer clairement avec leurs clients pour respecter les délais convenus.



Par ailleurs, le gouvernement pourrait organiser des campagnes de sensibilisation à travers la radio pour informer les tailleurs et les clients, les incitant à adopter des comportements responsables et respectueux. En établissant une meilleure gestion et une communication efficace, il serait possible d’éviter les conflits annuels entre tailleurs et clients, et de préserver l’esprit festif du Ramadan.