Tchad/Ramadan : les médias doivent vérifier la qualification des prédicateurs pour les émissions religieuses (HAMA)

Plus précisément, la HAMA demande à tout média ou journaliste souhaitant inviter un prédicateur ou un spécialiste des questions religieuses islamiques de s'assurer que cette personne est qualifiée et reconnue en tant que telle par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI), l'autorité compétente dans ce domaine.



Ce communiqué officiel de la HAMA souligne l'importance de l'esprit professionnel des journalistes et des médias à travers le pays. La HAMA estime que les médias ont un rôle important à jouer dans la diffusion d'informations justes et équilibrées, en particulier pendant le mois du Ramadan, et invite donc tous les professionnels à respecter les normes éthiques et professionnelles lors de la couverture de cet événement religieux important.