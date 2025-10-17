Tchad : Rayskim EDM, une grande veillée d’hommage ce soir au stade Paris-Congo

Ce vendredi 17 octobre 2025, le stade Paris-Congo vibrera une dernière fois au rythme du rap tchadien pour rendre hommage à Rayskim EDM, celui que beaucoup appellent le monument du rap et du slam tchadien.



Une grande veillée artistique est annoncée pour honorer la mémoire de cet homme qui a marqué des générations par sa plume, sa voix et son engagement culturel. L’événement réunira artistes, fans, proches et admirateurs dans un élan d’unité et de reconnaissance.



Des prestations musicales, des slams, des poèmes et des témoignages viendront célébrer la vie de Rayskim, cet artiste au parcours exemplaire, qui a su faire du verbe une arme de conscience et du micro un outil de libération. Rayskim EDM n’était pas qu’un rappeur : il incarnait une voix du peuple, un symbole de résistance et d’espoir pour la jeunesse tchadienne.



Son art, mêlant slam, rap et messages sociaux, a tracé la voie à toute une génération d’artistes décidés à donner du sens à leurs mots. La veillée de ce soir s’annonce donc comme un moment d’émotion et de communion, une nuit où la culture pleure son fils mais célèbre aussi son héritage.



Car si Rayskim n’est plus là physiquement, ses mots, eux, continueront de résonner dans les rues de N’Djamena et au-delà.