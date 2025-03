Tchad : Razolo, artiste aux multiples talents, chanteur et comédien au cœur de la culture tchadienne

Né le 18 juin 1971 à N'Djamena, Razolo grandit dans un univers où l'art et la culture sont omniprésents.



Très tôt, il développe un goût pour l'expression scénique et un talent naturel pour l'humour, s'improvisant comédien lors des cérémonies organisées par des associations et des institutions religieuses. Artiste aux multiples facettes, Razolo est directeur artistique de l'Association culturelle pluridisciplinaire Koravy (Corps à vie), et membre du célèbre groupe musical Tibesti.



Polyvalent, il excelle en tant que cithariste, percussionniste, chanteur et conteur, incarnant à lui seul une véritable troupe artistique. Figure incontournable de la scène culturelle tchadienne, il captive le public avec des récits empreints de légendes et de sagesse ancestrale.



Razolo met également son expérience au service de jeunes artistes confirmés tels qu'Awadi (Sénégal), Rayskim EDM, N2A, Aba Ngolo, et bien d'autres. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène avec son album intitulé « Nexus Jazz », composé de 11 titres explorant les différents rythmes musicaux du Tchad, notamment le Saï, le Ndoh, le Law et le Mboum.



Cet album est le fruit d'un travail minutieux et professionnel, ayant nécessité 11 ans de recherches, afin d’allier toute la richesse musicale tchadienne dans une œuvre harmonieuse et authentique.